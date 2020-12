PRF apreende drogas e munições na BR-277 em Cascavel

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de quarta (30), na Br-277, em Cascavel (PR) drogas e munições num carro que capotou após fugir da fiscalização.

Por volta das 22h, equipes da PRF estavam fiscalizando, quando deram ordem de parada para um Renault/Logan, placas de Curitiba (PR), que seguia no sentido Curitiba (PR).

O condutor do veículo desobedeceu a ordem e iniciou fuga em alta velocidade. Após aproximadamente 14 quilômetros, o condutor perdeu o controle do veículo e capotou e os dois ocupantes do veículo fugiram.

Durante a fuga, o passageiro do veículo jogou pela janela uma mochila, com 200 gramas de cocaína, 50 gramas de haxixe, 1,4 quilo de maconha e 40 munições calibre .380.

Na manhã quinta (31), após denúncias de usuários da rodovia, o passageiro do veículo, de 22 anos, foi localizando em um posto de combustível as margens da BR-277. Ele apresentava ferimentos e foi encaminhado para socorro médico. Quando for liberado pelo médico, será encaminhado para a Polícia Civil em Cascavel (PR).

O condutor do veículo já foi identificado, porém, ainda não foi localizado.

Assista aqui.

Por – PRF.