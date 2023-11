PRF apreende em Apucarana carreta carregada com cigarros do Paraguai escondidos em meio a carga de soja

Na manhã deste sábado (11), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal que deslocava em ronda pela BR376, próximo ao km 328, visualizou uma carreta de cor azul em atitude suspeita e procedeu à abordagem.

Durante a abordagem o motorista de 37 anos, morador da cidade de Ponta Grossa – PR, apresentava sinais de nervosismo e ao ser questionado declinou que transportava uma carga de cigarros de origem paraguaia em meio a carga de soja, sendo esta de origem lícita. O condutor informou que pegou o cigarro em uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul e entregaria na cidade de Paranaguá-PR.

Ao verificar a carga a equipe PRF da Unidade Operacional de Apucarana encontrou 67 mil maços de cigarro de origem paraguaia (a ser contabilizado na Receita Federal).

O condutor foi preso em flagrante pelo crime de contrabando, sendo encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Londrina, o veículo juntamente com a carga foi encaminhado para a Receita Federal em Londrina.

Fonte PRF