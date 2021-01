PRF apreende em Campo Mourão carregamento de telefones celulares

Ao todo 140 aparelhos avaliados em mais de 100 mil reais

Por volta das 13h50, no km 365 da BR 369, em Campo Mourão/PR, PRFs abordaram um veículo Fiat/500 com placas de Belo Horizonte/MG, conduzido por um homem de 38 anos.

Antes de iniciarem a fiscalização deste veículo, os policiais desconfiaram de outro veículo, um Ford Fuzion também com placas desta mesma cidade que seguia logo atrás. Houve a abordagem deste segundo veiculo, que era conduzido por um homem de 30 anos, acompanhado de uma moça de 22 anos.

Iniciado as fiscalizações dos veículos, os policiais descobriram que o condutor do Ford Fuzion é proprietário do Fiat 500 e que os três, condutores e passageira, seguiam viagem juntos.

Ao verificarem o porta-malas do veículo Fiat/500 foi encontrado grande quantidade de telefones celulares de origem estrangeira, não possuindo nota fiscal nem o devido desembaraço aduaneiro.

Ao serem questionados, todos assumiram que as mercadorias pertencem aos três, porém optaram por trazer todos os telefones celulares em um só veículo. Informaram ainda terem adquirido-os no Paraguai e pretendiam levá-los até Belo Horizonte.

Diante dos fatos, foi realizada a apreensão das mercadorias e do veículo Fiat/500, os quais foram encaminhados ao depósito da Receita Federal em Maringá/PR.

As pessoas, após qualificadas, foram liberadas para seguirem viagem. Uma data será marcada pela autoridade fazendária para deslacração, momento em que os proprietários poderão apresentarem documentos fiscais de tais mercadorias.

Caso não compareçam nem apresente tais documentos, será dado perdimento em favor da União.

Fonte PRF