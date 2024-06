PRF apreende mais de 7 toneladas de maconha no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 7 toneladas de maconha na tarde desta quinta (13), em Astorga, na região de Maringá, no Paraná. A droga foi descoberta oculta por carga aparentemente lícita de ração animal, transportada em um caminhão.

Por volta das 17 horas, policiais receberam denúncia de transporte de materiais ilícitos por um caminhão. Em deslocamento pela PR-218, avistaram em um posto de combustíveis, um motorista realizando reparos mecânicos em seu caminhão, com características similares ao da informação anterior. Os policiais realizaram a abordagem e realizaram o deslonamento para fiscalização administrativa da carga de ração animal, que iria para o Rio de Janeiro, e neste momento sentiram forte cheiro de maconha.

Diante das suspeitas os policiais iniciaram uma verificação mais detalhada da carga, quando encontraram, debaixo dos sacos de ração, diversos pacotes e tabletes de maconha. Depois disso, o motorista admitiu que estaria transportando uma grande quantidade da droga.

À pesagem, foram totalizados 7.011 quilos de maconha prensada. O motorista, de 42 anos foi preso em flagrante e encaminhado, com as drogas, para a polícia judiciária em Astorga. Ele ainda disse que pegou o caminhão em Arapongas (PR) e o levou para carregar com a droga em Tapira (PR) para, em seguida, entregar a maconha em Nova Iguaçu (PR).

Esta é maior apreensão de maconha feita em 2024 no Paraná pela PRF. O maior montante até então foi de 6,3 toneladas, apreendidas em Santa Lucia (PR), em 11 de abril. Leia aqui.