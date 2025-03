PRF apreende Onix com grande quantidade de maconha em Mandaguari

O condutor de 34 foi preso

No início da manhã deste sábado (01), por volta das 06h15, durante fiscalização pela BR 376, em Mandaguari, a PRF deu ordem de parada a um Onix, de cor cinza.

Durante o procedimento de fiscalização, o homem apresentou nervosismo e histórias desconexas relativas à sua origem e destino.

A equipe então procedeu com uma fiscalização detalhada no veículo, quando verificou grande quantidade de Haxixe Ice, maconha prensada e skank escondida em diversos compartimentos do veículo, totalizando pouco mais de 30 quilos de droga.

O homem, residente de Junqueiropolis-SP, alegou que receberia sete mil reais para entregar a droga nas proximidades de Marília-SP.

O veículo com a maconha e o condutor foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Mandaguari.

Em tese, ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas.

Fonte PRF