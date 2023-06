PRF apreende veículo carregado com 15 mil maços de cigarros

Veículo com placas de São Paulo foi apreendido em uma ação na madrugada desta quarta-feira, em Goioerê

A Polícia Rodoviária Federal, durante fiscalização de combate aos crimes transfronteiriços, apreendeu hoje (14) um veículo Azera completamente carregado com cigarros contrabandeados.

Ao receber ordem de parada, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade, quando se iniciou acompanhamento tático. Após cerca de 5 km, o motorista abandonou o veículo e correu em meio a uma mata fechada.

Foram realizadas buscas a fim de encontrar o condutor, todavia não foi possível localizá-lo. Ao verificar o interior do carro, foi constatado que este estava completamente carregado, somente com espaço para o motorista, com cigarros contrabandeados do Paraguai.

Este veículo ainda estava sem os bancos e forros de portas, metodologia utilizada para aumentar a capacidade de transporte de mercadorias.

O Veículo e os cigarros foram encaminhados ao depósito da Receita Federal em Maringá.