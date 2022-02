PRF atende acidente na praça de pedágio desativada de Arapongas

O acidente aconteceu ao lado da antiga praça de pedágio de Arapongas (PR) nesta madrugada de sexta-feira (04) e deixou um ônibus e um automóvel imobilizados sobre a rodovia por aproximadamente três horas até a finalização da ocorrência e atendimento das vítimas.

Por volta das 2h da manhã, com clima chuvoso e neblina, o automóvel não conseguiu frear e colidiu na traseira do ônibus que adentrava na rodovia.

Sem a concessionária da rodovia que funcionava a poucos metros do local do acidente, os policiais rodoviários federais tiveram que acionar guinchos particulares para remoção dos veículos para a liberação total da via. Isso levou cerca de três horas para ser concluído devido ao horário e condições climáticas, prejudicando o fluxo viário.

Quatro vítimas com escoriações foram socorridas pelo SAMU e levadas até o Hospital São Rafael em Rolândia.