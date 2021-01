PRF atende grave acidente de trânsito em Maringá

Duas pessoas saíram feridas, uma delas em estado grave

O acidente ocorreu por volta das 23h30 deste domingo (24), no km 180 da BR 376, (Av. Colombo).

O condutor, um homem de 37 anos, perdeu o controle da direção do veículo GM Vectra e colidiu violentamente na mureta que divide a pista do acesso à Av. Guaiapó.

Com o impacto o condutor sofreu ferimentos graves, já a passageira, uma moça de 22 anos que o acompanhava, sofreu ferimentos leves. Ele foi encaminhado ao hospital Metropolitano em Sarandi, já ela ao hospital Universitário de Maringá. Eles seguiam de Maringá para Sarandi.

Não foi possível aferir se o condutor havia ingerido bebidas alcoólicas, pois quando da chegada da equipe da PRF no local, as vítimas já estavam sendo socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros de Maringá.

Os PRFs constataram que este condutor sofreu uma penalidade de cassação de sua CNH no período de 06 de março de 2020 até 23 de agosto de 2022.

A PRF fez as autuações devidas e fará o Boletim de Acidente de Trânsito.

