PRF atende grave acidente de trânsito em Nova Esperança

A condutora, uma moça de 24 anos, saiu gravemente ferida

O acidente ocorreu por volta das 11h40 , desta quarta-feira (20), no km 140 da BR 376.

A moça conduzia um veículo Toyota Corolla com placas de Paranavaí no sentido Nova Esperança a Nova Londrina, quando próximo ao trevo de acesso à cidade de Atalaia, perdeu o controle da direção, derrapou na pista e capotou no canteiro central.

A pista estava molhada no momento do acidente

Ela ficou presa nas ferragens, sendo necessário desencarcerá-la. Equipes de resgate a retirou das ferragens e o helicóptero do SAMU a encaminhou a um dos hospitais de Maringá.

Houve interdição da pista no sentido decrescente da via (sentido Nova Esperança a Paranavaí), das 12h20 às 13h12.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito.

Fonte PRF