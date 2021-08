PRF atende grave acidente de trânsito na noite de quinta-feira em Paranavaí

Duas vítimas foram socorridas no local, uma delas em estado grave

Por volta de 20h30 desta quarta-feira (12), no km 112 da BR 376, no município de Paranavaí, região Noroeste do Estado, a PRF foi acionada para atender um grave acidente de trânsito.

Segundo levantamento realizado pela equipe da PRF, um veículo Troller T4, com placas de Maringá, colidiu violentamente na traseira de uma VW Kombi, placas de Paranavaí. Após a primeira colisão, os veículos saíram da pista e capotaram. Os dois envolvidos seguiam no sentido Paranavaí a Maringá.

O trecho onde ocorreu o acidente é de pista dupla e a colisão ocorreu na faixa da direita.

Durante o atendimento realizado pelos socorristas, o condutor do Troller, um rapaz de 29 anos de idade, afirmou estar com COVID. Ele perdeu a consciência durante o atendimento e foi encaminhado ao Hospital Santa Casa em Paranavaí.

O condutor da Kombi, um homem de 33 anos, foi socorrido com lesões leves e encaminhado ao mesmo hospital.

Estiveram no local socorristas do Corpo de Bombeiros e do SAMU.

Os dois veículos envolvidos nesse acidente foram encaminhados ao pátio conveniado da PRF em Paranavaí. A Kombi possuía débitos de multas e licenciamento. Já o Troller foi encaminhado por ausência de responsável para entrega no local.

Os danos causados nos veículos pela colisão indicam para o excesso de velocidade como causa principal para o acidente.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e poderá registrar e aferir outras possíveis causas.