PRF atende grave acidente em Ortigueira

Por volta das 17h30 desta terça-feira (16), no km 324, sentido crescente da rodovia BR 376, ocorreu um acidente de trânsito do tipo colisão frontal, envolvendo uma FIAT STRADA e uma FORD RANGER.

Conforme a PRF, o veículo Fiat Strada seguia pelo sentido decrescente da via quando perdeu o controle da direção, invadiu o sentido contrário e colidiu frontalmente com o veículo Ford/Ranger. O condutor da Strada, um homem de 42 anos, foi socorrido pelo SAMU, porém veio a óbito no local. O veículo Strada incendiou após colisão.

A Polícia Civil de Ortigueira foi acionada.