PRF atende grave acidente próximo à praça de Pedágio de Arapongas (PR) nesta tarde de segunda-feira (14)

Em Rolandia (PR), na BR-369, Km 178, por volta das 16 horas, ocorreu uma colisão (engavetamento) entre três caminhões.

Da força do impacto, resultou em uma vítima grave, preso as ferragens. Os veículos permaneceram sobre a via. Equipes da PRF orientaram o trânsito no local, que fluiu com lentidão. SAMU, Corpo de Bombeiros, e Polícia militar realizaram o resgaste da vítima. Outros dois condutores permaneceram no local, ilesos.

PRF, a qual será responsável pela confecção do boletim de acidente de trânsito.