PRF encerra a Operação Semana Santa 2021 no Paraná

Ainda, foram registradas 201 ultrapassagens irregulares durante o feriado. Esse tipo de ultrapassagem é responsável pela maioria dos acidentes do tipo colisão frontal, onde o motorista não consegue efetuar em tempo a manobra de ultrapassagem ou força a ultrapassagem, colidindo frontalmente com o veículo que está trafegando no sentido contrário.

A PRF registrou 57 acidentes, com 79 pessoas feridas e cinco mortes nas rodovias federais do Paraná, de quinta a domingo. Em 2020, não houve operação, razão pela qual não há comparativo.

Foram fiscalizadas 7.856 pessoas e 9.110 veículos. 1.441 infrações foram registradas pelos policiais, nos cerca de quatro mil quilômetros de rodovias federais da circunscrição da PRF no Paraná. 139 veículos foram recolhidos aos pátios por diversas irregularidades.

Também, foram apreendidos mais de 100 quilos de maconha. Além disso, 10 pessoas foram detidas durante o feriado; três por embriaguez e duas por tráfico de drogas.

Notícias PRF.