PRF flagra menor de idade conduzindo veículo com carga superdimensionada em Ponta Grossa (PR)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na tarde de terça (15) um menor de idade conduzindo uma carga superdimensionada em Ponta Grossa (PR). O pai do jovem de 17 anos, que estava no banco do passageiro, vai responder pelo crime de entregar a direção a pessoa não habilitada.

Por volta das 15 horas, uma equipe da PRF fiscalizava em frente a UOP na BR-376, em Ponta Grossa (PR), quando abordou uma CVC (combinação de veículos de carga) com 30 metros de comprimento e 3,1 metros de largura conduzida por um jovem de 17 anos. O pai do menor, disse aos policiais que entregou a direção ao filho porque, segundo ele, “esses jovens de hoje em dia dirigem melhor que os mais velhos que tem habilitação”.

Para dirigir este tipo de veículo é necessário: ser maior de 21 anos; estar habilitado, no mínimo, na categoria E; não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses; não estar cumprindo pena da suspensão do direito de dirigir ou ter a carteira nacional de habilitação cassada, de forma a ter se envolvido em crime de trânsito, ou estar impedido judicialmente de exercer seus direitos e; realizar um Curso Específico para estar apto à condução deste veículo.

O homem irá responder pelo crime de entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com pena de detenção, prevista, de seis meses a um ano, ou multa. O veículo foi recolhido ao pátio contratado da PRF por estar transitando sem as placas, além de estar transportando carga indivisível com largura acima do permitido para esse tipo de veículo, sem autorização.

Fonte PRF