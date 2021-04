PRF inicia a vacinação de policiais no Paraná

Instituição seguirá cronograma estadual de imunização dos profissionais de segurança pública.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, nesta terça (6) a imunização dos policiais da ativa no estado do Paraná.

A imunização contra o coronavírus destinada aos profissionais da segurança pública é uma grande conquista de toda categoria policial, que tem um papel fundamental, atuando desde o início, na linha de frente, no combate à pandemia. Nessa primeira etapa estão sendo imunizados policiais da ativa que atuam na área operacional, prosseguindo de forma escalonada nos próximos dias, com o objetivo de imunizar 100% do efetivo paranaense.

A PRF está tendo participação importante na garantia da segurança pública e da mobilidade nacional.

Continuaremos auxiliando na logística nacional de combate à pandemia, assim como trabalhando para garantir o apoio necessário a todos os nossos profissionais.

No Brasil todo, já foram transportadas pelas escoltas da PRF, 43 milhões de vacinas, entregues 360 mil metros cúbicos de oxigênio e mais de 17 mil respiradores escoltados.

PRF.