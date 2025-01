PRF intercepta em Mandaguari condutor de bitrem com “rebite”

77 toneladas eram transportados nos semirreboques dessa carreta

No início da noite desta quinta-feira (9), defronte a Unidade Operacional da PRF em Mandaguari, no km 201 da BR 376, policiais rodoviários federais, em uma fiscalização focada na Lei do Descanso em veículos de carga, abordaram um bitren carregado com peso bruto total de 77 toneladas.

Em fiscalização no veículo, os policiais perceberam através do tacógrafo que o condutor trafegava por 25 horas seguidas sem parada para descanso, com pequenas pausas para alimentação. Também os policiais constataram mais de três toneladas de excesso de peso.

Ao perceberem aparência de cansaço do condutor, houve uma revista no veículo e encontrado uma cartela de “rebite”, uma droga que inibe o sono e tem a venda e fabricação proibidas no Brasil, para dirigir por períodos prolongados sem dormir.

Após questionado o motorista, um homem de 37 anos, ele disse que saiu ontem (8), por volta das 19h de Várzea Grande/MT e pretendia descarregar em Porto Amazonas/PR e que tomou 3 comprimidos de “rebite”.

Ele foi multado e retido para descanso e transbordo do excesso de peso. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado para apurar eventuais responsabilidades criminais pela conduta.

A PRF iniciou na última segunda-feira (6) em todo país a operação descanso legal que visa intensificar as fiscalizações em veículos de carga.

O objetivo principal da ação é garantir o cumprimento do período de descanso obrigatórios para os motoristas e verificar as condições de segurança dos sistemas de freios dos veículos, objetivando reduzir os riscos de sinistros de trânsito nas rodovias federais.