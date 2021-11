Por volta das 13h, desta quinta-feira (18) uma equipe da PRF localizou um caminhão suspeito estacionado no pátio de um posto de combustíveis na BR-376.

Através da expertise e das técnicas policiais foi localizado um fundo falso no teto do baú. Com o auxilio do Corpo de Bombeiros de Maringá o compartimento foi aberto.

No seu interior haviam centenas de tabletes de cocaína que após pesagem totalizaram 966 quilos da droga.

Ocorrência será encaminhada para a Polícia Federal de Maringá.