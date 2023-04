PRF nomeia novo chefe da Delegacia Regional de Maringá

A edição desta quinta-feira (13), do “Diário Oficial da União” traz a publicação da designação do Inspetor Pedro Faria para a Chefia da Delegacia Regional da PRF, com sede em Maringá.

Esta Delegacia é responsável pelo policiamento das rodovias e estradas federais das regiões de Maringá, Campo Mourão e Paranavaí. São mais de 500 quilômetros de rodovias contemplando mais de 20 cidades, sob a responsabilidade desta regional.

Inspetor Pedro Faria sucede o Inspetor Luiz Alberto Spaciari Machado, que ficou à frente desta Delegacia por aproximadamente 3 anos.

O novo chefe é formado em Direito, com especialização em Processo Civil, tendo iniciado mestrado. Já atuou nas Delegacias de Foz do Iguaçu, Cascavel e Londrina. Nos últimos 10 anos esteve à frente das bases descentralizadas de comunicação social da PRF nas regionais norte e noroeste do estado.

Assume com várias missões, dentre elas a de desenvolver ações focadas na redução da violência no trânsito e também no combate à criminalidade.