PRF prende condutor em Bom Sucesso

O condutor, um rapaz de 19 anos, também não possuía CNH e havia ingerido bebidas alcoólicas

Na noite de terça-feira (8) por volta das 23h45, uma equipe PRF realizava patrulhamento pela BR 369, entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso, na altura do km 245, sentido crescente, tendo em vista os recentes índices de roubo a ônibus de turismo na região, quando um veículo VW/Saveiro com placas de Bom Sucesso, se aproximou da retaguarda da viatura em alta velocidade forçando-a a deslocar para o acostamento para evitar a colisão.

Na sequência, a equipe policial o acompanhou e deu ordem de parada ao veículo com sinais sonoros e luminosos, porém, desobedecidos pelo condutor, onde este empreendeu fuga em alta velocidade sentido Bom Sucesso.

Já na rotatória de acesso à cidade, passou por cima do canteiro central adentrou no perímetro urbano com velocidade incompatível, passou por diversos cruzamentos sem obedecer a preferencial até se aproximar de sua residência, onde parou o veículo de forma abrupta e tentou correr para o interior desta.

Porém antes, foi alcançado e preso pelos agentes da PRF. Iniciado a fiscalização, foram constatados que este condutor havia ingerido bebidas alcoólicas, pois apresentava forte odor etílico, andar cambaleante, fala alterada e também não possuía CNH.

Submetido de forma voluntária ao teste etilômetro, este indicou 0,21 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, (0,21 mg/l). Segundo o condutor, ele apenas havia ingerido duas latas de cerveja.

Questionado pelos agentes sobre o motivo da desobediência e fuga, este se limitou a afirmar que não possuía CNH e que também havia bebido.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul. Já o veículo liberado para pessoa habilitada.

Em tese, ele responderá criminalmente por desobediência, trafegar em velocidade incompatível com a segurança e dirigir veículo automotor sem possuir CNH, os dois últimos gerando perigo de dano.

Além das multas relativas à falta de Habilitação e dirigir sob a influência de álcool, também foram extraídas outras três. Ao todo, os valores ultrapassaram cinco mil reais.