PRF prende mulher com 29,5 quilos de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta terça (27), 29,5 quilos de cocaína que eram transportadas dentro do tanque de combustível de um carro, em Campo Mourão.

Por volta do meio-dia, policiais rodoviários federais abordaram uma mulher que conduzia um GM Onix, na BR-369. Com ela, viajavam sua filha de 20 anos e sua neta, de 45 dias de vida.

Durante a abordagem, a motorista parecia muito nervosa com a fiscalização policial. Os policiais, então, elevaram o nível da vistoria e, ao acessarem o tanque de combustíveis por dentro do carro, encontraram alguns tabletes de cocaína. Para a retirada dos demais tabletes foi necessário a retirada do tanque do carro.

Ao todo, foram encontrados 25 tabletes de cocaína, que totalizaram 29,5 quilos da droga. A mulher, de 49 anos, disse aos policiais que a droga saiu de Cascavel (PR) e seria entregue em Londrina (PR).

Diante dos fatos, a mulher foi detida e encaminhada para a Polícia Civil em Campo Mourão para o registro do crime de tráfico de drogas.

Com essa apreensão, o prejuízo aos cofres do crime organizado chega próximo de R$ 1,2 milhão.

Agência PRF