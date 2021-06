PRF prende trio que tentou pagar pedágio com dinheiro falso

Eles tentaram pagar os pedágios de Corbélia e Campo Mourão com dinheiro falso

No início da noite desta terça-feira (15), por volta das 19h15, no km 365 da BR 369, defronte a Unidade Operacional da PRF em Campo Mourão, policiais rodoviários federais abordaram um veículo I/Land Rover Evoque com placas de Varginha/MG, ocupado por três homens, após denúncia de atendentes da praça de pedágio de Campo Mourão.

Tais relataram que o condutor deste veículo tentou, tanto na praça de pedágio de Corbélia como em Campo Mourão, pagar o pedágio apresentando uma nota de duzentos reais aparentemente falsa.

Após desconfiarem da veracidade de tal moeda, nãos as aceitaram, solicitando o pagamento por outra nota.

Já na Unidade Operacional da PRF em Campo Mourão, em fiscalização, os policiais localizados com o condutor, um homem de 28 anos, dez cédulas de duzentos reais.

Após análise preliminar, verificou-se ausência de sinais identificadores em tais moedas, indicando serem falsas.

Após questionados, o condutor afirmou aos policiais que as adquiriu como troco em compras realizadas no Paraguai e os passageiros, um homem de 26 e outro de 31 anos, afirmaram que tais cédulas também os pertenciam.

Eles foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Maringá.

Eles responderão, em tese, pelo crime de introdução de moeda falsa, com penas que pode chegar a doze anos de reclusão.

Fonte PRF