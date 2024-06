PRF recupera, em Mandaguari caminhonete roubada em São Paulo/SP

O condutor foi preso em flagrante

Na tarde desta quarta-feira(5), por volta das 15 horas, no km 201 da BR 376, no município de Mandaguari/PR, em fiscalização defronte a Unidade Operacional da PRF, foi abordada uma caminhonete I/Nissan Frontier de cor azul, que seguia no sentido Maringá a Londrina.

Durante a fiscalização o condutor informou que teria comprado o veículo em 28/05/2024, de um conhecido na cidade de Lupionópolis, região norte do Paraná, porém não apresentou recibo ou contrato de compra e venda. Alegou que tais documentos ainda seriam confeccionados.

Foi realizada inspeção veícular e constatado indícios de adulteração nas placas e na numeração gravada no chassi. Também outros sinais identificadores do veículo, incluindo a numeração do motor, apresentavam inconsistências.

Confrontado com dados nos sistemas, os PRF constararam que as placas eram falsas e que se tratava de veículo roubado em 21 de abril de 2024, na cidade de São Paulo/SP.

O condutor, um homem de 47 anos, morador de Arapongas, alegou aos policiais desconhecer a origem criminosa.

Dentre os argumentos apresentados, alegou ter comprado a caminhonete e que como parte de pagamento teria entregue dois veículos, uma Land Rover e um C4 Pallas, e o restante do valor do bem seria de R$20.000,00 (vinte mil reais) divididos em quatro cheques pré-datados, sendo o primeiro deles já descontado nesta data.

Apresentou imagens dos cheques e também dos veículos entregues por ele ao vendedor, que também foi identificado.

Inobstante as alegações, ele foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari e apresentado à autoridade policial.

Em tese, o condutor responderá pelos crimes de receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor.

Somente nos primeiros cinco meses de 2024, a PRF já recuperou nas rodovias e estradas federais do Estado do Paraná, 245 veículos furtados ou roubados.