Primeiro vôo Apucarana/Curitiba foi realizado na segunda

Avião decolou da Cidade Alta para a capital paranaense às 7h25

O primeiro vôo de Apucarana/Curitiba, saindo do Aeroporto Municipal Capitão João Busse com destino ao Aeroporto Afonso Pena, foi realizado na manhã desta segunda-feira (27). O prefeito Júnior da Femac esteve entre os primeiros passageiros. Ele saiu da Cidade Alta às 7h25 e aterrissou na capital paranaense. O trajeto dura cerca de uma hora.

“Depois de quase 25 anos Apucarana volta a ter vôo direto com a capital do estado. Uma conquista enorme para nossa Apucarana e pra nossa região. Geração de empregos, conquista de recursos, oportunidades pra nossa cidade! Deus no comando. Vamos em frente!”, comemora o prefeito.

Todos os vôos da linha Apucarana/Curitiba serão realizados com o Cessna, avião monomotor e turboélice com capacidade para nove passageiros e dois pilotos. O interior é formado por três fileiras de poltronas e não há bagageiros sobre as poltronas. Como se trata de um modelo menor, não há cabine para os pilotos. Quem sentar na frente poderá acompanhar a atuação da tripulação.

A compra de passagens já está aberta no site www.aerosul.com.br da Aerosul Linhas Aéreas. O primeiro vôo aconteceu na segunda-feira, dia 27 de setembro, com saída pela manhã, do Aeroporto Municipal Capitão João Bussi, e chegada em Curitiba, no Aeroporto Afonso Pena, em uma hora.

A companhia irá disponibilizar vôos nas segundas, quartas e sextas-feiras, sempre no início da manhã, na rota Apucarana-Curitiba. O retorno Curitiba-Apucarana será na terça, quinta e sexta, sempre no final da tarde.

Tn Online.