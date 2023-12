Produto visado! Em Cambira foi furtada a carne que estava no freezer e em Marumbi levaram três leitoas

Nesta sexta-feira (29) compareceu ao destacamento policial de Cambira a vítima, relatando que durante a madrugada sua residência foi invadida por um homem, de onde foi subtraída uma quantidade de carne (2 kg) que estava em um freezer na área externa da residência. Foi confeccionado o BOU e encaminhado para a 17 SDP para as providências cabíveis.

Em Marumbi conforme a PM, compareceu no Destacamento Policial a vítima, alegando que na madrugada do dia 28 para o dia 29 de dezembro em sua propriedade rural situada na Estrada do Borba, foram furtadas três leitoas da raça Nilo sem pelo, sendo duas marrom e uma malhada.

O homem foi orientado sobre as providências cabíveis e o ladrão está sendo procurado.