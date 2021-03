Professora Marialvense Norma Lúcia é mais uma vítima da Covid-19

Faleceu a professora Norma Lucia Marques, aos 51 anos, em decorrência de complicações após infecção por covid-19.

Profissional competente e dedicada. Um exemplo de mulher, tão respeitada e querida.

“A Educação de Marialva, já enlutada, por tantas perdas e sofrimentos, deixa aqui, o reconhecimento e respeito pela nossa Norma. Obrigada pela sua vida. Norma – Presente! Presente! Presente!”, publicaram alguns professores nas redes sociais.

Professora de Biologia, Norma tinha grande carinho de seus alunos, pelo seu jeito de ser.

Atuou por longos anos no Colégio Pedro Viriato Parigot de Souza e no último ano também no Dr. Felipe Silveira Bitencourt.

Norma estava internada há 5 dias no Hospital Metropolitano de Sarandi e infelizmente veio à óbito na madrugada desta sexta-feira (19).

Não haverá velório. O sepultamento será às 15 horas dessa sexta-feira, 19 de março, para o Cemitério Municipal de Marialva. Como última despedida, será realizada uma carreata, partindo às 14h30 do Posto Catuaí do Jardim Planalto.

Aos familiares e amigos, registramos sinceros pêsames e condolências.

