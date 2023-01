Professora sofre queimaduras ao tentar apagar incêndio em casa em Maringá

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas, na noite desse domingo (15), para atender uma professora, de 56 anos, que sofreu queimaduras após tentar apagar um incêndio em sua residência, em Maringá. A Polícia Militar (PM) também esteve no local.

De acordo com as informações das autoridades, o incêndio no imóvel foi provocado pelo marido da vítima, que chegou em casa embriagado. Segundo a mulher, o companheiro, com que está casada há mais de 30 anos, ficou violento por estar sob efeito de álcool e, devido a isso, tiveram um desentendimento.

Na sequência, o homem pegou um litro de querosene e jogou o produto sobre os móveis da casa para atear fogo. A professora tentou extinguir as chamas, mas acabou sofrendo queimaduras pelo corpo, pois elas atingiram suas roupas.

Logo após atear fogo no imóvel, o marido da vítima foi para um estabelecimento comercial para consumir mais bebidas alcoólicas, porém, foi encontrado pela PM e recebeu voz de prisão.

Quem encontrou a professora ferida foi o filho dela, que correu para ajudar a mãe ao escutá-la gritando por socorro. O adolescente se deparou com a mulher com o corpo em chamas.

Segundo os socorristas, a vítima sofreu queimaduras em 15% do corpo e foi encaminhada para o Hospital Metropolitano de Sarandi. O quadro de saúde dela é estável.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Fonte TnOnline / Corujão Notícias