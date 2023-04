Propriedade rural é multada em R$ 28 mil por desmatamento

Uma propriedade rural no município de Marumbi foi autuada em R$ 28.000,00 devido a desmatamento de vegetação nativa. Através do atendimento de alertas do sistema MapBiomas, a equipe da polícia ambiental esteve na propriedade e verificaram através de cruzamentos de informações que onde deveria ter vegetação nativa, estava coberta com culturas agrícolas e solo desprovido de vegetação.