Proprietário encara ladrões e impede roubo de gado

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 23h10 desta terça-feira (10).

Conforme a PM, a vítima relatou que por volta das 23h visualizou em suas câmeras de monitoramento dois veículos adentrando sua propriedade, sendo um deles uma Nissan Frontier prata e o outro uma Montana também de cor prata, vale ressaltar que esses veículos são conhecidos no meio policial e também pela população de Marumbi pela tentativa de furtos de gado na região, sendo assim a vítima tentou impedir a ação dos autores indo até o local, foi quando visualizou sua cerca cortada e duas cabeças de gado já próximas aos veículos para serem embarcadas, mas ao chegar, a Frontier empreendeu fuga e a Montana se envolveu em um abalroamento lateral contra o veículo da vítima e após isso um masculino empreendeu fuga pela mata a pé.

A GM/Montana tinha em seu interior uma balaclava, uma faca e uma troca de muda de roupas. A equipe realizou o patrulhamento nas imediações, foi feito uso do drone com infravermelho, mas o indivíduo não foi localizado até o término do BOU.

Se fizeram presentes as equipes RPA de Kaloré, equipe adjunto ao CPU e equipe Rocam.

.