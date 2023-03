Quatro morrem em confronto com a PM em Apucarana

Quatro homens foram mortos em Apucarana, durante confronto com a polícia na noite deste sábado (24), por volta das 22h15. Após a troca de tiros, os policiais apreenderam pistolas e uma espingarda calibre 12 semiautomática com os suspeitos mortos. As equipes do choque de Londrina estavam na cidade reforçando o policiamento em virtude de um assassinato ocorrido no final da tarde no Jardim Colonial. Durante patrulhamento na região do Contorno Norte, os policiais tentaram abordar um carro modelo Vectra com os quatro suspeitos, que já atiraram contra as equipes. Os PMs revidaram e todos os suspeitos morreram no confronto.