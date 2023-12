Quatro morrem em confronto com a Rotam em Paiçandu

Quatro homens perderam a vida em um intenso tiroteio com policiais militares da equipe Rotam-Paiçandu (2ª CIA). O confronto ocorreu na noite de quarta-feira (27) próximo à UBS do Jardim Bela Vista, em Paiçandu, região Noroeste do Paraná.

Durante um patrulhamento de rotina, os policiais avistaram um veículo VW Golf prata que estava registrado como roubado. O carro continha quatro indivíduos em seu interior. Diante dessa situação, a equipe Rotam ordenou que o motorista do veículo parasse, no entanto, ele desobedeceu a ordem policial e fugiu. Em seguida, os suspeitos atiraram contra a guarnição policial, que revidou.

Dos quatro homens, três foram mortos no local do tiroteio. O quarto envolvido foi socorrido pelos profissionais do Samu, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. O veículo Golf havia sido roubado na véspera de Natal. O crime ocorreu contra um casal que estava conduzindo o carro às margens da rodovia PR-323 e foi surpreendido pelos assaltantes.

Segundo a Polícia Militar, momentos antes do confronto, o grupo teria tentado roubar outro veículo. A tentativa de assalto aconteceu em Maringá, próximo ao Shopping Catuaí, onde as rodovias BR-376 e PR-317 se encontram. Os suspeitos estavam portando dois revólveres e duas pistolas.

Após o trabalho pericial, os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal de Maringá. Um dos homens era suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em 5 de dezembro em Paiçandu.

