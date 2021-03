Queda de avião mata empresários na região

Dois homens morreram após um avião de pequeno porte cair próximo a um aeroclube de Cascavel, no oeste do Paraná, às margens da PR-486, na noite deste sábado (20), segundo o Corpo de Bombeiros.

O avião caiu por volta das 19h. Na aeronave, segundo os bombeiros, estavam dois empresários, que morreram no local.

Com o impacto da queda, a cabine do avião foi destruída, em uma área de plantação. O motivo do acidente será investigado. Segundo o registro, a aeronave foi fabricada em 2014.

Até a publicação desta reportagem, as vítimas não tinham sido identificadas oficialmente. No local, os bombeiros informaram que o proprietário do avião foi uma das vítimas.

TnOnline / G1