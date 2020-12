R$ 90 mil em eletrônicos apreendidos em Campo Mourão

As mercadorias, dentre elas telefones celulares, câmeras e tablets, seriam entregues em Maringá

Na manhã desta segunda-feira, 14, por volta das 07h, no km 384 da BR 272, agentes da PRF realizavam ronda quando avistaram um veículo Fiat Strada com placas de Cascavel transitando em alta velocidade.

Houve a abordagem e de imediato os agentes perceberam que o veículo estava carregado de produtos oriundos do Paraguai. Aproximadamente 90 mil reais em eletrônicos.

Questionado, o condutor confessou que não possuía a documentação de introdução regular no país e que adquiriu as mercadorias em Cascavel e pretendia levá-las até Maringá, onde seriam comercializadas.

Os agentes apreenderam o veículo e as mercadorias e encaminharam ao depósito da Receita Federal em Maringá, onde foram lacrados. Uma data será marcada pela autoridade fazendária para deslacração, onde será oportunizado ao condutor a apresentação da regularidade fiscal. Caso não compareça e também não apresenta tais documentos, será dado o perdimento em favor da União.

A depender do valor em impostos sonegados, será instaurado inquéripo policial pelo crime de descaminho, com pena que pode chegar a 4 anos de reclusão.

Entre janeiro e outubro deste ano, a PRF no Paraná apreendeu 117,2 mil equipamentos, como celulares, câmeras, tablets e notebooks. O número é 96,3% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando houve o registro de 59,7 mil unidades.