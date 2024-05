Rapaz ameaça irmão com marreta e poe fogo na casa

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, os dois homens, que seriam irmãos, envolveram-se em uma briga intensa. Os ânimos exaltados chamaram a atenção dos moradores das proximidades, que prontamente acionaram as autoridades.

O desentendimento tomou proporções alarmantes quando um dos irmãos, munido de uma marreta e pedras, ameaçou o outro. Em um ato de fúria, ele ateou fogo à residência onde viviam.

Ao chegarem ao local, os policiais depararam-se com a casa envolta em densa fumaça, emanando do seu interior. Os vizinhos relataram que um colchão havia sido incendiado, mas, eles próprios adentraram a residência e retiraram o colchão, evitando que as chamas se propagassem ainda mais.

O homem responsável pelo incêndio foi detido pela Polícia Militar e conduzido a delegacia.