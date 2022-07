Rapaz de 21 anos morre com seis tiros após perseguição em Londrina

Um rapaz de 21 anos morreu com seis tiros na noite deste sábado (9), em Londrina. Ele foi executado depois de uma sequência de perseguição que terminou no Jardim Nova Esperança, na Zona Sul da cidade.

Segundo o relato da Polícia Militar, o jovem estaria tentando fugir de dois homens, que ocupavam uma motocicleta. Durante a tentativa de fuga, o rapaz, que dirigia um Volkswagen Gol, teria perdido o controle da direção, quando bateu no muro de uma casa e em uma árvore, antes de capotar.

Depois do acidente, ele teria sido executado pelos perseguidores. Ele levou seis tiros e morreu no local, antes de ser atendido pelos socorristas. Ainda de acordo com a PM, um capacete vermelho foi encontrado no local do crime. O caso vai ser investigado pela divisão de homicídios da Polícia Civil.

TnOnline / Ric Mais