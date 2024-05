Rastreadores dentro de sacas de ração ajudam localizar parte de carga furtada na região

Conforme a PM, o representante da empresa relatou à equipe policial que no dia 13/05/2024 fechou contrato de transporte de uma carga de ração (avaliada em R$ 120.000,00).

Feito carregamento da carga, o contratado deveria entregá-la em Belém/PA, entre os dias 20 ou 21 deste mês. Receoso por outras ocasiões em que perdeu a carga, o contratante implantou um sistema de rastreio dentro das sacas de rações.

Ao checar que a carga havia sido desviada do curso da entrega, especificamente em direção ao Paraná na cidade de Marilandia do Sul, tentou contato com o transportador, sem êxito. Nesse contexto compareceu ao DPM de Marilandia do Sul, informando que havia rastreado a carga furtada na Rua São Roque, em Marilândia do Sul.

No local, a equipe com apoio da agência de inteligência local (ALI) encontrou a carga dentro do baú de um caminhão que se encontrava no nome de xxxxx que trabalha transportando verduras para o CEASA. O autor relatou a equipe que pegou o produto (100 sacas de quirela e 19 Sacos de ração para gatos special cat 20kg e 28 sacos de ração para cães Native 15kg) em contrapartida com uma dívida R$ 13.400,00. Ele relata que pegou a carga de XXXX (não soube mais informações). Relatou ainda que XXXXX repassou outra parte de uma carga para outra pessoa do CEASA, morador de Londrina.

Diante dos fatos a equipe encaminhou os envolvidos para delegacia da cidade, para ações cabíveis.