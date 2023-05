Ratinho Junior autoriza novo concurso público para policiais e bombeiros militares

(AEN) O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou, na tarde desta quinta-feira (18), a realização de um novo concurso público para servidores da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMPR). O despacho governamental prevê o preenchimento de 360 vagas. São 230 para a Polícia Militar e 130 para o Corpo de Bombeiros.

Com essa autorização, a Secretaria de Segurança Pública do Estado pode contratar a empresa responsável pela organização e realização do concurso. A divulgação de mais detalhes deve ocorrer apenas por meio do edital.

Esse é o segundo concurso dessa gestão para essas duas classes. No ano passado foram convocados 2 mil policiais militares e 400 bombeiros militares aprovados no concurso público de 2021. Também será a primeira contratação para o CBMPR depois da desvinculação da estrutura hierárquica da PMPR, promulgada pela Assembleia Legislativa.

As forças de segurança pública também foram contempladas, nos últimos anos, com a convocação, após o concurso de 2021, de 150 delegados, 200 investigadores e 50 papiloscopistas para a Polícia Civil e a convocação de 90 profissionais de um concurso mais antigo para a Polícia Científica, reforçando a estrutura de atendimento e investigação.

“Investimentos em segurança pública garantem a tranquilidade para a população. A presença do policiamento preventivo e ostensivo é muito importante, por isso precisamos reforçar os quadros da PM. Já o Corpo de Bombeiros atua em diversas frentes, inclusive na questão dos licenciamentos, e esperamos uma força cada vez mais presente na vida do cidadão”, afirmou Ratinho Junior

O secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, ressaltou que o reforço no efetivo fortalece as instituições. “A contratação dos novos policiais e bombeiros militares vai ajudar a fortalecer a segurança. Com mais profissionais, equipamentos, integração e tecnologia, estamos dando corpo para as instituições atuarem nos 399 municípios”, disse.