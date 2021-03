Ratinho Junior visitou Maringá e Apucarana neste domingo

O governador do Paraná Ratinho Junior e o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, participaram neste domingo (28) da imunização em grupos prioritários em Apucarana e Maringá. A ação é parte da campanha de vacinação de domingo a domingo, do Governo do Estado. Veja o vídeo

A ideia é estimular os municípios a ampliarem o atendimento para minimizar, cada vez mais, os impactos da Covid-19. A campanha de vacinação contra o coronavírus em Maringá segue neste domingo, 28, para pessoas com 69 anos ou mais.

Em Maringá a visita aconteceu na Unidade de Saúde Iguaçu. Já em Apucarana, o governador visitou o Ginásio de Esportes Lagoão que está sendo usado como ponto de vacinação.

O Fato/Maringá.