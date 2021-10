Receita Federal leiloa veículos em Maringá

A Receita Federal de Maringá está realizando leilão online de veículos apreendidos, com lances a partir de R$ 500. São diversos tipos de veículos: carros, caminhonetes, ônibus, caminhões, reboques, além de motocicletas. Podem participar pessoas físicas e jurídicas.

As propostas podem ser feitas até às 21h do dia 18 de outubro. O nome dos participantes classificados será divulgado no dia 19 de outubro, às 9h, no site da Receita Federal, e a sessão para lances inicia às 10h do mesmo dia. Para ver todos os veículos e fazer propostas, clique aqui.



Caminhonete Nova Saveiro ano 2013, com valor mínimo de R$ 15 mil (lote 75). Foto: Receita Federal

O lance inicial mais barato, no valor de R$ 500, é de um automóvel Kadett ano 1993, da cor verde. O veículo está no lote 105 do leilão. Veja foto abaixo:



Kadett ano 1993 disponível no leilão (lote 105). Foto: Receita Federal

Publicado por meio da Receita Federal de Curitiba, o edital compreende 242 lotes, dos quais 119 estão no depósito de Maringá – do lote 53 a 172. Os veículos podem ser examinadas entre os dias 13 e 15 de outubro, das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h, no Pátio de Veículos Apreendidos da Receita Federal, localizado na Avenida Colombo, nº 8789, Jardim Industrial – prédio do antigo IBC. Não é necessário agendamento.

Fonte: GMC Online