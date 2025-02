Recuperação de erosão no Contorno de Marialva terá investimento de R$ 646 mil

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está licitando a recuperação de erosão na PR-897, o Contorno Viário de Marialva, na região Noroeste. O investimento estimado é de R$ 646.674,13.

A sessão de disputa está marcada para 20 de março no portal Compras.gov e vai ser conduzida por comissão de licitação da Superintendência Regional Noroeste do DER/PR. A regional irá administrar e fiscalizar o andamento da obra.

O dano causado pela erosão está concentrado no talude de aterro da rodovia, na altura do km 2+040, e foi causado pelas fortes chuvas que atingiram a região, rompendo o meio fio no local e levando a água a atingir diretamente o solo.

A obra prevê limpeza e remoção do solo mole e retaludamento com solo novo; plantio de placas de grama para proteger o talude; construção de novos dispositivos de drenagem superficial, incluindo meio-fio de concreto, descida d’água e dissipador de energia; reparos no pavimento próximo ao talude danificado; e, por último, a execução de nova sinalização horizontal e instalação de novas defensas metálicas.

O prazo de execução dos serviços, após ser concluída a licitação e assinado o contrato, será de 60 dias corridos.