Residência é invadida e morador reage a assalto em Kaloré

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Kaloré às 20h42 deste domingo (19) na Rua Professor Irineu Citino

Conforma a PM, a equipe policial foi abordada em via pública pelo Sr XXX o qual relatou que estava dentro de sua residência quando dois cidadãos, sendo um magro, moreno, que trajava camiseta clara e calça e o outro era gordo, branco, trajava camiseta escura e calça, pularam o portão e entraram na residência e, com um revólver em mãos, começaram a ameaçá-lo dizendo “perdeu é um assalto”.

Com isso, a vítima reagiu e entrou em vias de fato com os autores que logo em seguida saíram da residência. Diante do exposto, a equipe policial fez diligências a fim de localizar os autores, no entanto, sem êxito. A vítima foi orientada.