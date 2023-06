Rodado de carreta carregada com óleo diesel pega fogo próximo a Cambira

Na tarde de ontem (25), uma carreta que seguia em direção ao Mato Grosso do Sul teve um princípio de incêndio no rodado próximo a Cambira. O condutor da carreta percebeu o incidente e parou imediatamente o veículo. Com a ajuda de um extintor, foi possível controlar o princípio de incêndio.

Os bombeiros de Apucarana e a Defesa Civil, chegaram ao local rapidamente. A carreta estava carregada com óleo diesel, o que representava um risco de um incêndio mais grave.

A Defesa Civil realizou o resfriamento do rodado para garantir que não houvesse riscos adicionais.