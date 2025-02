Romagnole promove feira de empregos para pessoas com deficiência

A Romagnole promove nesta quarta-feira, dia 05 de fevereiro, uma grande ação para contratação de pessoas com deficiência. Em sintonia com sua política de promover a inclusão e fomentar a diversidade na organização, empresa está com diversas vagas abertas para este público e vai mobilizar sua equipe para realização de entrevistas durante todo o dia.

Os atendimentos serão feitos das 8 às 12, e das 13 às 17 horas, na Matriz da companhia, que fica na rua Rocha Pombo, 335, no Centro de Mandaguari. Além dos documentos pessoais, os candidatos devem apresentar o laudo médico ou exame, mesmo que antigo, que comprove a deficiência.

A iniciativa faz parte dos princípios da empresa, que tem a valorização do ser humano como um dos pilares de sua atuação. Atualmente a Romagnole conta com cerca de 160 colaboradores com algum tipo de deficiência e desenvolve diversas ações para promover o acolhimento e a integração desses profissionais nos ambientes de trabalho.