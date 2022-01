Rotam Mandaguari prende homem com mandado de prisão

Na noite do dia 10/01/2022 a equipe rotam de Mandaguari, em patrulhamento pela Travessa Castelo Branco, verificou um homem em atitude suspeita, sendo realizada a abordagem e, durante checagem no sistema, fora verificado que havia um mandado de prisão expedido contra este homem de 37 anos pelo motivo dos art. 16, caput, lei 10826/03; art. 12, caput, lei 10826/03, ambos da lei do estatuto do desarmamento; art. 33, caput, lei 11343/06 – lei de drogas; art. 21, caput, lei 3688/41 – lei das contravenções penais.

Diante do exposto, fora dada voz de prisão para o autor, sendo o mesmo conduzido a delegacia de Marialva para as providências cabíveis.