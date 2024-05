Roubo Agravado em São Pedro do Ivaí. Vítimas foram amarradas e levadas para estrada rural

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de São Pedro do Ivaí às 21h59 desta terça-feira (30) no Distrito Marisa.

Conforme a PM, a equipe RPA de São Pedro do Ivaí foi solicitada para atender uma situação de roubo agravado. Chegando no local a equipe encontrou as vítimas, onde relataram que por volta das 20h, dois homens de roupas preta, ambos com pistolas e encapuzados, entraram pelos fundos da casa e já os renderam de imediato.

Eles roubaram uma televisão LG 49 polegadas, algumas joias de ouro e uma caminhonete TOYOTA HILUX.

Foi relatado também que espancaram a cachorra rottweiler de estimação, que está prenha, bem como tentaram envenenar seu outro cachorro cão de guarda.

Após o ocorrido as vítimas foram levadas dentro da Hilux até uma estrada carreador sentido Bom Sucesso a cerca de 5km de São Pedro do Ivaí e relataram também que os autores ficavam dizendo ter informações sobre a família e que sabiam tudo sobre eles com o objetivo de os intimidar.

Foi relatado também que visualizaram outra arma dentro da Hilux de posse dos autores, segundo a vítima seria uma espingarda. Disseram que não conseguiram acionar a polícia de imediato pois estavam amarradas, ficando impossibilitadas de contato telefônico, e que só conseguiram retornar a residência após os autores se evadirem do local.

Diante dos fatos, a equipe policial confeccionou o boletim de ocorrência.