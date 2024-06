O acidente ocorreu por volta das 18h30 desta segunda-feira (10) no km 2 da PR-444, em Arapongas e envolveu uma carreta e uma caminhoneta S-10.

A caminhoneta, com placas de Mandaguaçu, ficou com as rodas para cima após colidir na traseira da carreta, que estava parada devido a problemas mecânicos. O condutor, de 24 anos, sofreu ferimentos e foi levado ao Hospital Honpar de Arapongas.