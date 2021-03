Saúde confirma mais três óbitos associados à covid-19 em Mandaguari

A Prefeitura do município de Mandaguari, através da Secretaria Municipal da Saúde, confirmou nesta quinta-feira, 18, três mortes causadas em decorrência da COVID-19, totalizando desde o início da pandemia 49 óbitos pela doença. Os óbitos foram registrados entre os dias 12 e 18 de março e trata-se de duas mulheres e um homem.

Uma das vítimas é mulher, tinha 59 anos de idade e estava internada em hospital de referência de Maringá, apresentando comorbidades referidas, com início dos sintomas dia 20 de fevereiro e o óbito dia no dia 13 de março. A outra é um homem de 70 anos, internado em hospital de Maringá, sem históricos de viagens, com início dos sintomas dia 1º de fevereiro e óbito registrado no dia 12 de março. No dia 18 de março foi confirmado o óbito de uma mulher de 65 anos, com comorbidades referidas, sem histórico de viagens e início dos sintomas no dia 1º de março.

PREVENÇÃO

A administração do município de Mandaguari lamenta profundamente maisestes óbitos, o que leva as autoridades da área de saúde reforçar o pedido para que as medidas de proteção contra o coronavírus sejam mantidas com a população protegendo seus familiares, principalmente os idosos, evitando aglomerações, saídas desnecessárias, usando máscara de proteção e higienizando bem as mãos e respeitando o toque de recolher.

PROTOCOLOS

Por conta dos procedimentos padronizados pela Secretaria de Estado da Saúde e Ministério da Saúde, o município comunica oficialmente os óbitos somente após a oficialização por parte da Regional de Saúde.

O Relatório divulgado pela Secretaria de Saúde de Mandaguari confirma mais 20 novos casos da Covid-19 no município. São 11 mulheres de 17 aos 72 anos e 9 homens dos 25 aos 66 anos. Confirmados até agora 2.657 casos positivos, investigação 688, descartados 6.756, óbitos 49, hospitalizadas 22 pessoas.