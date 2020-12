Secretário da Saúde afirma que vacinação contra a Covid-19 pode começar em janeiro no Paraná

O Paraná pode iniciar a vacinação contra a Covid-19 no final de janeiro. Quem afirmou isso foi o secretário da saúde do Paraná, Beto Preto, em entrevista à Band TV. Segundo o gestor, a expectativa é de imunizar os profissionais da saúde com a vacina da Pfizer, que já está sendo aplicada, por exemplo, nos Estados Unidos e no Reino Unido. No Brasil, porém, o laboratório ainda não apresentou o pedido de registro do imunizante junto à Anvisa.

Segundo Beto Preto, a vacinação no estado começará com a imunização dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia. Na sequência virão os idosos e demais grupos prioritários.

Para conseguir armazenar as doses da vacina, o Paraná já tem à disposição ultra congeladores, necessário para manter a temperatura ideal da vacina da Pfizer. Ainda segundo Beto Preto, as vacinas que vierem para o Brasil serão disponibilizadas aos cidadãos paranaenses de acordo com o Programa Nacional de Imunizações, seguindo o calendário proposto em relação ao corona vírus.

Bem Paraná.