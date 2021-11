Nesta segunda (22), a comissão de Educação do Senado aprovou a criação de um feriado nacional em homenagem à Santa Dulce do Pobres. Esta nova data completa o montante de 10 feriados nacionais no país.

A previsão é que a celebração seja em 13 de março, dia da morte da religiosa em 1992.

O projeto de lei 4.028/2019, de autoria do senador Ângelo Coronel (PSD-BA), depende da validação da Câmara dos Deputados e, se aprovado, segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido)