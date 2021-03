Servidora do Samu diagnosticada com a Covid-19, morre no hospital

Morreu na manhã desta quinta-feira, 18, na UTI do Hospital Santa Rita, por complicações da Covid-19, a servidora do Samu Maringá, Marilise Liebel Kosch de 47 anos. A servidora foi diagnosticada com a doença no dia 09 deste mês, e estava hospitalizada há vários dias. Infelizmente nas últimas horas seu quadro clínico se agravou, e ela veio a óbito. Marilise trabalhava no Samu, há 12 anos, e desempenhava a função de Teleatendente de regulação médica (TARM). O profissional que no qual tem o contato direto, com a pessoa que liga no 192. Ela estava afastada por licença médica, e infelizmente contraiu o novo coronavírus. A morte de Marilise gerou grande comoção entre os colegas de trabalho, que lamentaram a morte da servidora, que era mãe de 2 filhos.

Por Rubens Silva informações Plantão Maringá.