Sindicância deve apurar acidente com ambulância do SAMU

A prefeitura de Arapongas emitiu uma nota de esclarecimento a respeito do acidente que ocorreu com uma ambulância do SAMU na cidade de Cascavel.

Diz a nota:

“A respeito do acidente de trânsito ocorrido nesta terça-feira (21/09), no município de Cascavel/PR, envolvendo uma ambulância do SAMU desta municipalidade, a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, tem a informar o que segue:

01 – A ambulância básica do SAMU Arapongas, ocupada por um condutor e uma técnica de enfermagem, deslocou-se até o município citado para o transporte de paciente ao Hospital Psiquiátrico de referência;

02 – O condutor afirma que, após deixar o paciente no Hospital Psiquiátrico, teria tido o aparelho celular roubado. Iniciou-se então uma perseguição e, no Bairro Santo Onofre, envolveu-se no acidente;

03 – Ambos os servidores do SAMU Arapongas foram encaminhados estáveis para a UPA de Cascavel, o mesmo ocorrendo com uma terceira vítima ocupante de outro veículo;

04 – A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as ambulâncias do SAMU passam por manutenções periódicas. A última manutenção realizada na ambulância envolvida no acidente foi feita em agosto deste ano;

05 – Todas as medidas cabíveis no que diz respeito ao caso serão tomadas a fim de se apurar responsabilidades;

06 – O município de Arapongas coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários”.